17 günlük tam kapanma başladı! Açık olan işletmeler hangileri?

Türkiye 17 günlük kapanma sürecine girdi. Bu süreçte, Gıda satışı yapan işletmeler kapanma süreci boyunca belirli saat aralıklarında hizmet verebilecek. Sağlık kurumlarıyla eczaneler açık olacak.

Zorunlu durumunu belgeleyenler konaklama tesislerinde kalabilecek. Adliye ve noterlerde nöbetçi birimler çalışacak. Kargo, su, gazete ve tüp dağıtım şirketleri de hizmet vermeye devam edecek

9 Mayıs Pazar günü çiçekçiler anneler günü nedeniyle açık olacak. Kendilerine bakamayacak durumda olanların yanında çalışanlar ise izin belgesiyle dışarı çıkabilecek

Restoranlar paket servisi yapacak, zincir marketler Pazar günleri kapalı olacak, alkollü içecek satışına izin verilmeyecek

17 gün boyunca sanayi sitelerinde sadece yetkili servislerin acil müdahale ekipleriyle lastikçiler hizmet verecek bunun dışında kalan yetkili servisler, kaporta ve motor ustaları çalışmayacak

Kuaförlerin yanı sıra spor salonları, üretim ve sağlık sektörü dışındaki ofislerle tüm eğitim kurumları kapalı olacak.