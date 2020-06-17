17 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1439 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 182 bin 727, can kaybı 4 bin 861 oldu. Koca "Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az." değerlendirmesi yaptı.
TÜRKİYE 17.06.2020, 20:00 17.06.2020, 20:33
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 861'e yükseldi.
BAKAN KOCA: YENI IYILEŞEN HASTA SAYIMIZ, ŞU AN YENI VAKA SAYISINDAN DAHA AZ.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Haziran koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada "Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız." ifadelerini kullandı
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