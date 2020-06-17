17 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 861'e yükseldi.

BAKAN KOCA: YENI IYILEŞEN HASTA SAYIMIZ, ŞU AN YENI VAKA SAYISINDAN DAHA AZ.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Haziran koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada "Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız." ifadelerini kullandı