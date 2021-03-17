17 Mart koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 526 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1484 oldu, 17 bin 161kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 023'e yükseldi.
TÜRKİYE 17.03.2021, 21:33 18.03.2021, 18:16
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 73 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 696'ya yükseldi.
Toplamda 35 milyon 603 bin 028 test yapıldı. Bugün yapılan 167 bin 526 testten, 18 bin 912 yeni vaka sayısı, 869 da yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 930 bin 642 olduğu, bugün iyileşen 17 bin 893 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 734 bin 554'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise bin 484 olduğu açıklandı.
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