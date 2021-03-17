17 Mart koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 73 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 696'ya yükseldi.

Toplamda 35 milyon 603 bin 028 test yapıldı. Bugün yapılan 167 bin 526 testten, 18 bin 912 yeni vaka sayısı, 869 da yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 930 bin 642 olduğu, bugün iyileşen 17 bin 893 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 734 bin 554'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise bin 484 olduğu açıklandı.