17 yaşındaki genç kız, tüfekle kendini vurdu

Samsun'un Asarcık ilçesinin Musaağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Naide Çakır, girdiği bunalım sonucu evlerinde kanepenin üzerinde otururken tüfekle kendini vurdu.

Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri Naide Çakır'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.