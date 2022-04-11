17 yaşındaki genç kızı döven abla ile kardeş yakalandı
Parkta tartıştıkları genç kızı tekme ve yumruklarla darbeden genç kız ve kardeşi, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen abla-kardeş serbest bırakıldı.
TÜRKİYE 11.04.2022, 13:31
Bursa’nın İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kanarya Caddesi'nde bulunan parkta F.Ç.(19) ve kardeşi A.Ç.(14), tartıştıkları İ.G. ‘ye (17) tekme ve yumruklarla saldırdı.
Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza uzun süre vurmaya devam eden kızları, parktan biri durdurdu.
Sosyal medyada büyük tepki
Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüler sosyal medyaya düşünce de büyük tepki topladı.
Polis hemen yakaladı: Yan bakıyordu
Harekete geçen polis ekipleri, genç kızı döven abla ve kardeşini hemen buldu.
Polise ifade veren şüpheliler, genç kızı yan baktığı için dövdüklerini söyledi.
Gözaltına alınan F.Ç. ve kardeşi A.Ç., sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.
İkisi de serbest kaldı
Şüpheli kardeşlerden F.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla, A.Ç. ise savcılıktan serbest bırakıldı.
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