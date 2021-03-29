17 yaşındaki genci pompalı tüfekle vurdu

Dün gece saatlerinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Selahhattin Eyyübi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu öğrenilen Y.T. ile O.K. cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Y.T. pompalı tüfekle ateş ederek O.K.'yi bacağından vurarak yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan O.K.'yi tedavisi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Y.T. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.