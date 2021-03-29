17 yaşındaki genci pompalı tüfekle vurdu
19 yaşındaki şahıs, tartıştığı 17 yaşındaki genci pompalı tüfekle ateş edip bacağından vurarak yaraladı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.
TÜRKİYE 29.03.2021, 00:10
Dün gece saatlerinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Selahhattin Eyyübi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu öğrenilen Y.T. ile O.K. cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Y.T. pompalı tüfekle ateş ederek O.K.'yi bacağından vurarak yaraladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan O.K.'yi tedavisi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Y.T. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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