17 yaşındaki hırsız, kafeyi soydu

Adana İl Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takiple hırsızlık olaylarına karışan şüphelileri tespit etti.

Ekipler, 12 ayrı hırsızlık olayında toplam 120 bin lira değerinde cep telefonu, tablet, ziynet eşyası, para ve akü çaldığı belirlenen şüphelileri yakalamak için 16 Şubat'ta operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda yapan ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.