17 yaşındaki hırsız, kafeyi soydu
Gözaltına alınan 10 hırsızlık şüphelisinden 6'sı tutuklanırken, 17 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin kasadan 300 lira çalmasının yanında bahşiş kutusunu da aldığı anlar kameraya yansıdı.
TÜRKİYE 21.02.2022, 12:54
Adana İl Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takiple hırsızlık olaylarına karışan şüphelileri tespit etti.
Ekipler, 12 ayrı hırsızlık olayında toplam 120 bin lira değerinde cep telefonu, tablet, ziynet eşyası, para ve akü çaldığı belirlenen şüphelileri yakalamak için 16 Şubat'ta operasyon düzenledi.
Eş zamanlı baskınlarda yapan ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
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