1700 yıllık kitabeyi 20 milyon dolara satacakken yakalandılar!
Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınırken şahısların kitabeyi 20 milyon dolara satmak istedikleri ortaya çıktı.
TÜRKİYE 22.03.2021, 10:57
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bazı şüphelilerin tarihi eser satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
20 MİLYON DOLARA SATACAKLARDI
Tespit edilen şüphelilerin içinde bulunduğu araç dün Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi. Kitabeyi 20 milyon dolara satmayı planladıkları belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
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