18 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 882'ye yükseldi. Bugün toplam 48 bin 412 test yapılırken, bin 304 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 184 bin 031 oldu.



İYİLEŞEN HASTA SAYISI TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ



Bugünkü bin 382 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 156 bin 022'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 311, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 755 olduğu açıklandı.







BAKAN KOCA: BİRİMİZİN İHMALİ HEPİMİZİ İLGİLENDİRİYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Haziran koronavirüs tablsouna ilişkin, ''Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim.'' ifadelerini kullandı.



