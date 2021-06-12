18 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 35 tutuklama

Ermenistan üzerinden internet sitesi kurarak usulsüz bahis ve şans oyunları oynattığı iddiasıyla 9 Haziran'da 86 zanlının yakalandığı soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 89 zanlıdan 27'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 62'si adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 10'u da savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 52 şüpheliden 35'i tutuklandı, bazıları adli kontrol şartıyla olmak üzere 17'si serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ermenistan üzerinden internet sitesi kuran şüphelilerin usulsüz bahis ve şans oyunları oynattığı tespiti üzerine Mersin, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak'ta 9 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 86 kişi yakalanmıştı.