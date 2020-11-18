18 Kasım koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Ağır hasta sayısı 3 bin 742 oldu, son 24 saatte 2 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 361 bin 655'e yükseldi.



BAKAN KOCA: BİZİ ZORUNLU TEDBİRLER ALMAYA MECBUR BIRAKIYOR

Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 4.215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin." ifadelerini kullandı.