18 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 232 oldu, 10 bin 125 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245'e yükseldi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT



Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 203 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 45 bin 186’a yükseldi.



Toplamda 51 milyon 294 bin 8 test yapıldı. Bugün yapılan 217 bin 276 testten, 11 bin 937 yeni vaka sayısı, 916 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 139 bin 485 olduğu, bugün iyileşen 10 bin 125 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 971 bin 245’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 2 bin 232 olduğu açıklandı.



