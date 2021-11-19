18 yaşındaki genç, silahla vurularak öldürüldü
Tartıştığı arkadaşı tarafından evinin önünde göğsünden silahla vurularak öldürülen 18 yaşındaki Gürkan Altun, defnedildi.
TÜRKİYE 19.11.2021, 15:06
Dün gece İstanbul Sultangazi'deki Gazi Mahallesi 1369 Sokak'ta 18 yaşındaki Gürkan Altun ile ismi öğrenilemeyen arkadaşı arasında evinin önünde tartışma çıktı.
Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Altun, arkadaşının silahından çıkan kurşunla göğsünden ağır yaralandı.
CENAZE NAMAZI KILINDI
Hastaneye kaldırılan Altun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Altun'un cenazesi Gazi Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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