18 yaşındaki şahıs, taksiciyi başından vurdu
Melikgazi ilçesinde taksiyi durduran 18 yaşındaki genç, tartışma sonucu şoförü başından silahla yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken saldırgan, ekipler tarafından aranıyor.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki taksi şoförü dehşeti yaşadı.
Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak'ta saat 19.00 sularında, Musa Korkut isimli şoförün, Emre T.'nin babası Atabey T.'ye ait takside 1 hafta önce işe başladığı öğrenildi.
Taksi şoförünü başından vurdu
Olay günü de Musa Korkut ile Atabey T.'nin araçta seyir halindeyken para meselesi nedeniyle tartıştıkları, bu sırada Emre T.'nin (18) otomobil ile gelerek, yolu kestiği ve babasıyla tartışan Musa Korkut'u başından vurarak öldürdüğü belirtildi.
Bir diğer yandan bölgedekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Taksi şoförü hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Musa Korkut Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli 1 çocuk babası Musa Korkut ise, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocasinan ilçesi Çevril Mahallesi'nde toprağa verildi.
Saldırgan ve babası adliyede
Bir diğer yandan olay sonrası baba ve oğlu gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Emre T.'nin cinayeti, Musa Korkut'un babasıyla tartışması nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.
Atabey T.'nin ise, oğluna engel olmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söylediği kaydedildi.
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