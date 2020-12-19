19 Aralık koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 19 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi.

TÜRKİYE 19.12.2020, 19:35
19 Aralık koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 145 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 17 bin 851’e yükseldi.

Bugün toplam 173 bin 132 test yapılırken, 22 bin 195 yeni vaka sayısı, 4 bin 2 kişi de yeni hasta sayısı oldu. Toplam vaka sayısının 2 milyon 4 bin 285 olduğu, bugün iyileşen 25 bin 516 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 779 bin 68'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 501 olduğu açıklandı.


BAKAN KOCA: TEDBİR KISITLAMARIN ETKİSİNİ GÖRÜYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrrettin Koca, 19 Aralık koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada,'' "Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir." ifadelerini kullandı.

#Sağlık Bakanı Fahrrettin Koca #19 Aralık koronavirüs tablosu #Vaka sayısı
Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Aralık 2020
İmsak 06:08
Güneş 07:35
Öğle 12:34
İkindi 15:03
Akşam 17:23
Yatsı 18:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Hatayspor 12 21
5. Karagümrük 13 20
6. Malatyaspor 12 19
7. Beşiktaş 11 19
8. Göztepe 13 18
9. Gaziantep FK 11 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Konyaspor 11 15
13. Başakşehir 12 15
14. Rizespor 12 15
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Ankaragücü 11 8
21. Denizlispor 11 6
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 15 27
2. Tuzlaspor 13 27
3. Altınordu 14 27
4. Giresunspor 14 26
5. Samsunspor 14 24
6. Altay 13 23
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 12 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 15 18
11. Menemen Belediyespor 14 15
12. Balıkesirspor 14 15
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Tottenham 13 25
3. Leicester City 13 24
4. Southampton 14 24
5. Man City 13 23
6. Everton 13 23
7. M. United 12 23
8. Chelsea 13 22
9. West Ham 13 21
10. Wolverhampton 13 20
11. Aston Villa 11 19
12. Crystal Palace 14 18
13. Leeds United 13 17
14. Newcastle 12 17
15. Arsenal 13 14
16. Brighton 13 11
17. Burnley 12 10
18. Fulham 13 9
19. West Bromwich 13 7
20. Sheffield United 13 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Sociedad 14 26
3. Real Madrid 13 26
4. Villarreal 13 22
5. Barcelona 12 20
6. Sevilla 11 19
7. Granada 12 18
8. Cádiz 13 18
9. Athletic Bilbao 14 17
10. Celta de Vigo 13 16
11. Real Betis 13 16
12. Eibar 13 15
13. Valencia 13 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Elche 12 14
16. Getafe 12 13
17. Real Valladolid 13 13
18. Levante 12 11
19. Osasuna 12 11
20. Huesca 14 11