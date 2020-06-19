19 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 19 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1214 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 185 bin 245, can kaybı 4 bin 905 oldu.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 905'ye yükseldi. Bugün toplam 41 bin 316 test yapılırken, bin 214 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 185 bin 245 oldu.
İYİLEŞEN SAYISI HIZLA YÜKSELİYOR
Bugünkü bin 494 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 157 bin 516'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 310, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 769 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA: İSTANBUL VE ANKARA'DA SON BİR HAFTANIN EN DÜŞÜK VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Haziran koronavirüs tablosuna ilişkin, ''İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor'' ifadelerinikullandı.
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