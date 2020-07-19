19 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 491’e yükseldi. Bugün toplam 41 bin 310 test yapılırken, 924 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 219 bin 641 oldu.

İYİLEŞEN, ENTÜBE VE YOĞUN BAKIM HASTA SAYISINDA SON DURUM



Bugün 997 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 202 bin 010'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 398, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 246 olduğu açıklandı.







BAKAN KOCA: HEDEFİMİZ YENİ VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Temmuz koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Her gün 1000’e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı.'' ifadelerini kullandı.



