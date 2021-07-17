19 yaşındaki atlet, ailesi tarafından evinde ölü bulundu

Melikgazi'de İsmail Erez Bulvarı'ndaki bir apartmanın 14. katında yaşayan atletizm sporcusu C.S'yi, ailesi evde hareketsiz yatarken fark etti.

SAĞLIK EKİPLERİ KÖTÜ HABERİ VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, C.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.