19 yaşındaki genç kız sokak ortasında başından vurularak öldürüldü
Esenler’de 19 yaşındaki genç kız, sokak ortasında başından vurularak öldürüldü. Genç kızın sosyal medyadan yaptığı 'Belki başka hayatta' yazılı paylaşımı ise dikkat çekti.
TÜRKİYE 05.05.2022, 14:13
Olay, dün Esenler Oruç Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, saplantılı bir kişi bir süredir rahatsız ettiği Asiye Atalay'ın (19) önünü kesti. Şahıs, yaşanan tartışma sonrası kaçmaya çalışan genç kızı silahla başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Öte yandan, sosyal medya paylaşımları ortaya çıkan Asiye Atalay'ın 'Belki başka hayatta' paylaşımı ise dikkat çekti.
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