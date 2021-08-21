19 yaşındaki genç misafirliğe gittiği evde av tüfeğiyle yaşamına son verdi

Fatih Mahallesi 318. sokaktaki bir evde K.E.E (19), iddiaya göre misafirlik için geldiği bir yakınının evinde başına dayadığı av tüfeğini ateşledi.

EVE GİREN YAKINLARI ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR

Olayın ardından eve giren yakınları K.E.E.'yi kanlar içerisinde buldu. Yakınları durumu sağlık ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

K.E.E'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.