19 yaşındaki gencin trajik ölümü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, banyoda düşüp başından yaralanan 19 yaşındaki Furkan Oran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 24.03.2021, 09:38
Zafer Mahallesi Kemer bölgesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Furkan Oran, iddiaya göre banyoda düşüp, başından yaralandı. Ailesinin ihbarı üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi.
BAŞINDAN YARALANAN GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Yaralı genç, sağlık ekibince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oran, doktorların tüm çabasına rağmen bugün yaşamını yitirdi. Oran'ın cenazesinin Bozdoğan'da toprağa verileceği öğrenildi.
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