195 milyon yıllık mermerde, ‘Bismillah’ detayı

Antalya Korkuteli ilçesi Taşkesiği köyünde, Antalya Mermer Sanayi ve Ticaret Şirketi'nin mermer işletme sahasında, mermer ocağında işlenmek için kesilen taşın üstünde beliren figür, işçilerin dikkatini çekti.

Üzerindeki tozun alınmasıyla, figürün Arapça 'Bismillah' yazısıyla aynı olduğu görüldü.

Bir işçinin görüntüleri kaydetmesinin ardından, mermer plaka incelenmek üzere Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gönderildi. Burada bilim insanları Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu, Prof. Dr. Raşit Altındağ ve Prof. Dr. Nazmi Şengün tarafından üzerinde araştırma yapılan plakayı analiz etti.

195 MİLYON YILLIK FOSİLLER BULUNDU

Üniversite raporuyla tescillenen ve plakayı oluşturan dolomitik kireçtaşı üzerinde, Jurassic dinozorlar dönemde 195 milyon yıl önce yaşamış deniz canlılarına ait fosillerin biyoklastik kalıntıları tespit edildi.

Adını Avrupa Alplerindeki Jura dağlarından alan kalıntıların, plakanın bazı kesimlerinde yoğunlaşma gösterdiği de kaydedildi.

TAMAMEN DOĞAL OLUŞUMLU

Raporda, plaka üzerinde yer alan ve Arapça 'Bismillah' yazılı figürlerin tamamen 'doğal' oluşumlu olduğuna vurgu yapıldı. Yazıların, kalp şeklindeki kabuklu deniz canlılarına ait kalıntıların parçalanıp biçim değiştirmesi ve dizilmesi sonucunda meydana geldiği belirtildi.

“BİSMİLLAH AYETİYLE AYNI KARAKTER”

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke’nin verdiği bilimsel raporda ise mermer üzerindeki arapça figürlerin, Kur’an-ı Kerim’de geçen ve “Allah’ın adıyla anlamındaki ‘Bismillah’ ayetiyle aynı karakter olduğu ifade edildi.