2 Aralık koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 193 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 14 bin 129’a yükseldi.

VAKA VE VEFAT SAYISINDA SON DURUM

Bugün toplam 183 bin 624 test yapılırken, 31 bin 923 yeni vaka sayısı, 6 bin 609 kişi de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 513 bin 656 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 821 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 414 bin 141'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 502 olduğu açıklandı.

BAKAN KOCA: KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Aralık koronavirüs tablosuna ilişkin, ''Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız. '' ifadelerini kullandı.