2 ay karnında unutulan makasla yaşadı

Öğmen, ameliyat sonrası midesinde makas unutulduğunu, 2 ay sonra ağrılarının dayanılmaz boyutlara ulaşması nedeniyle gittiği devlet hastanesinde öğrendi.

Kuşadası'nda ikamet eden Nurcihan Öğmen adlı vatandaş, bir süreden bu yana midesinden yaşadığı sorunlar ilaç yöntemiyle iyileşmeyince ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyat için hastane arayışına giren Öğmen, sonunda bir özel hastanede karar kıldı. Talihsiz vatandaş, iyileşme umuduyla girdiği ameliyattan daha büyük acılarla çıktı.

AĞRILARI HİÇ DİNMEDİ

Nurcihan Öğmen (65), 5 Mart 2021'de Kuşadası'ndaki özel bir hastanede mide rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi. Hastanede yapılan ameliyattan bir gün sonra taburcu edilen Öğmen'in ağrıları hiç dinmedi. Durumu doktoruna bildiren Öğemen buradan sonuç alamayınca 3 Mayıs 2021'de Söke Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

2 AY KARNINDA TAŞIDI

Burada hastaya çekilen röntgeni inceleyen doktorlar gözlerine inanamadı. Hastanın 2 aydır karnında unutulan makas ile yaşadığını fark eden doktorlar Nurcihan Öğmen'i ameliyata alarak kadının karnında unutulan makası çıkardı.

"NAZ YAPIYORSUN DİYEREK BAŞINDAN ATTI"

Nurcihan Öğmen, avukatı Mehmet Korkut aracığıyla mide ameliyatı gerçekleştiren doktor ve hastane hakkında dava açtı. Yapılan ihmal ve dikkatsizlik sonucunda mağduriyet yaşadığını dile getiren Öğmen "Ne derdimi anlatabildim, ne de acımı. Benim başıma geldi, başkası yanmasın. Doktora defalarca gidip durumu anlatmama rağmen beni geçiştirdi, sen naz yapıyorsun diyerek başından attı" ifadelerini kullandı.

"2 AY BOYUNCA KİMSE BİZİ DİNLEMEDİ"

Nurcihan Öğmen'in eşi Kubdettin Öğmen ise konuyu yargıya taşıdıklarını ve bu işin takipçisi olacaklarını belirterek "Şimdi konuyu yargıya taşıdık, şu anda savcılığa dilekçeyi verdik, olay mahkemeye intikal etmiştir. Biz diyoruz ki kimse bu mağduriyeti yaşamasın. 2 ay boyunca kimse bizi dinlemedi. Yahu hastanın şikayeti var ve sürekli gelip dile getiriyor, insan hiç ilgilenmez mi? Bir film çekmez mi?" diye konuştu.