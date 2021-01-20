2 bin yıllık mozaik ele geçirildi!
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 2 bin yıllık ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik ele geçirildi.
TÜRKİYE 20.01.2021, 10:25
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tarihi eserin Halilbeyli Mahallesi'nde satışının yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, tarihi eserin taşındığı aracı belirleyerek Plaka Tanıma Sistemi ile takip etti.
Gökçeyurt Mahallesi sınırında durdurulan araçta yapılan aramada 2 bin yıllık ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik, kartona sarılı halde bulundu.
Araçta bulunan Ö.B, E.K, E.U. ve Z.C gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Mozaik, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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