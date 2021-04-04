2 çocuğu ile intihara kalkıştı
Bunalıma giren 2 çocuk annesi kadın ocağı açarak doğal gazla intihar etmek istedi. Durumunun kötüleştiğini anlayınca ekipleri arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler kadını baygın halde buldu. Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kadının hayati tehlikesi devam ediyor.
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Vanimehmet Mahallesi Hilal Cadde üzerinde ikamet eden iki çocuk annesi Dilan Ö. (26) bunalıma girerek mutfaktaki doğal gaz ocağını açarak intihara kalkıştı.
DAİRE KAPISI KIRILDI
Dilan A., durumunun kötü olduğunu anlayınca polisi arayarak doğal gaz zehirlenmesi ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden Polis, itfaiye, 112 Acil servis ve doğalg az ekipleri sevk edildi. Dairede kimseye ulaşamayınca daire kapısı kırılarak içeri girdi. Hareketsiz şekilde yatan Dilan Ö.'ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Kestel Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler mahallede güvenlik önlemi alırken, Dilan Ö., Kestel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Dilan Ö.'nın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
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