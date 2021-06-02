2 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1213 oldu, 7 bin 372 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT
Tabloya göre son 24 saatte 112 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 768'e yükseldi.
Toplamda 54 milyon 586 bin 941 test yapıldı. Bugün yapılan 224 bin 150 testten, 7 bin 181 yeni vaka sayısı, 586 da yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 5 milyon 263 bin 697, bugün iyileşen 7 bin 372 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 131 bin 453'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 213 olduğu açıklandı.
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