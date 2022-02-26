2 ilde torbacı operasyonu: 9 tutuklama

Osmaniye'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye merkezli Bahçe ilçesi ile Gaziantep’te ‘torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına 95 polisin katılımıyla 23 Şubat tarihinde şafak vakti operasyon düzenledi.

Daha önceden belirlenen 21 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapan ekipler 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 9 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan operasyon kapsamında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kılıç, 4 bin dolar para, 9 bin 165 lira para ile 185 adet fişek ele geçirildi.