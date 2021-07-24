2 kişilik panelvana tam 19 kişiyi sığdırıp denize gitmişler!
Adana'da yaşanan olayda polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurup arama yaptı. Sürücü hariç iki kişiyi taşıma kapasitesi olan panelvanın kapısını açan polisler, içeride 19 kişinin olduğunu gördü. Panelvanın içindeki kişilerin Mersin'de denize girdikten sonra Gaziantep'e doğru yola çıktığı öğrenilirken, sürücü Abdo Semis'e 1452 TL para cezası uyguladı.
TÜRKİYE 24.07.2021, 14:31
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu üzeri Adana mola tesisleri civarında meydana gelen olayda iddiaya göre, polis ekipleri yabancı uyruklu Abdo Semis yönetimindeki 27 MA 9956 plakalı panelvanı şüphelenip durdurdu.
PANELVAN'DA 19 KİŞİNİN TAŞINDIĞI TESPİT EDİLDİ
Ekipler, yaptığı incelemede sürücü hariç 2 kişi taşıma kapasitesi olan panelvanın toplamda 19 kişiyi taşıdığını fark etti.
SÜRÜCÜYE PARA CEZASI UYGULANDI
Ekipler sürücü Abdo Semis'e 1452 TL para cezası uyguladı. Ayrıca araçta bulunan kişilere sosyal mesafe kuralına uymamaktan idari para cezası uygulandı. Şahısların Mersin'de denize girdikleri ve Gaziantep'e dönüş yolunda oldukları öğrenildi.
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