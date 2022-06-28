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2 kişinin ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu

Eylül ayında otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedip 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sanık, “taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TÜRKİYE 28.06.2022, 17:33
2 kişinin ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde otomobili ile seyir halinde olan Tuğba Ertuğrul (41), direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücü, 14 yaşındaki Melike Karaca ile Muhterem Çelik’e çarptı.

İlk duruşmada tahliye oldu

Kaza sonrası iki yaya da hayatını kaybederken, tutuklanan sürücü ilk duruşmasında tahliye oldu.

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı.

Ölenler kusursuz bulundu

İddianamede, sürücünün “Frene bastım durmadı.” şeklinde savunma yaptığı kaydedilirken, bilirkişi raporunda ise fren sisteminin çalışır vaziyette olduğu belirtildi.

Raporda ölenlerin kusursuz bulunduğu, sanığın ise asli kusurlu olduğu vurgulandı.

Tuğba Ertuğrul’un, “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Karar duruşması

Bugün davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Tuğba Ertuğrul katıldı.

Duruşmada kazada hayatını kaybedenlerin ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu.

En ağır ceza istendi

Müşteki avukatı “Sanık kaza gerçekleşene kadar arabayı sağa sola çarptırarak durdurabilirdi. Fren yerine gaza basmaya devam ederek kazaya neden olmuştur. Bilirkişi raporları sanığın kusurlu olduğunu gösteriyor. Hakkaniyet gereği sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz.” dedi.

Kazada hayatını kaybedenlerin aileleri de şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Duruşma savcısı, 26 Mayıs 2022 tarihinde açıkladığı sanığın “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını yönündeki mütalaasını tekrar etti.

“Araç hiçbir şekilde durmadı”

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Ertuğrul, “Ben mütalaaya katılmıyorum ve kabul etmiyorum. Ben en başından beri olayı ne şekilde gerçekleştiyse anlattım. 9 yaşındaki çocuğumu taşıdığım arabada gaza basarak sokağa girmem mümkün değildir. O sokak frene basarak girilmesi gereken, dar bir sokaktır. O esnada benim çocuğum da siteye gireceğiz diye kemerini çözmüştü ancak frenin tutmadığını fark ettim, direksiyon ancak milimetrelik oynuyordu. Bu yüzden aracımı yavaşlatamadım. Ben el frenini de çektim ancak araç hiçbir şekilde durmadı. Beraatimi istiyorum.” şeklinde konuştu.

“Raporlarda ciddi çelişkiler vardır”

Sanık avukatı, müvekkilinin lehine olan delillerin toplanmadığını öne sürerek “Müvekkilim araç kazasından ziyade giden canlara üzülmektedir. Raporlarda ciddi çelişkiler vardır, yanan stop lambasının görüntüsü son derece nettir. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz.” diye konuştu.

Üsküdar’da 2 kişinin ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu #2

Son sözü: Her şeyi yapmaya hazırım

Son sözü sorulan sanık Tuğba Ertuğrul, “Gerçekten acıları sonuna kadar benim ömrümde taşıyacağım bir acı olacak. Tekrar tekrar helallik istiyorum ama şunu belirtmek istiyorum ben kesinlikle fren yerine gaza basmadım. Mağdur tarafın acılarını gidermek için her şeyi yapmaya hazırım.” dedi.

6 yıl hapis cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme, alt sınırdan uzaklaşarak sanık Tuğba Ertuğrul’u “Taksirle iki kişinin ölümüne neden olma” suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

DHA’nın haberine göre sanığın sürücü ehliyetine 3 yıl el konulmasına da karar veren mahkeme, cezayı ertelemedi.

Üsküdar’da 2 kişinin ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu #3

#ölüm #Ceza #otomobil
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