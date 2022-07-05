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2 kız kardeş can verdi

Kaybolan ineklerini aramaya traktörle çıkan 3 kız kardeş kaza geçirdi. Kazayı anlayıp küçük kardeşini traktörden atan abla ve ortanca kardeşi hayatını kaybetti.

TÜRKİYE 05.07.2022, 16:31
2 kız kardeş can verdi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan Uğur ve İlkay Üzüm çiftinin 3 kız çocuğu, dün akşam saatlerinde meradan dönmeyen ineklerini traktörle aramaya gitti.

Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi İrem Ayşenur Üzüm'ün (17) kullandığı traktör, rampayı çıkarken vitesin boşalması nedeniyle geri gitmeye başladı.

Küçük kardeşini traktörden itti

İrem Ayşenur, kız kardeşleri Şeymanur (12) ve Medine'ye (5) traktörden atlamalarını istedi. İrem Ayşenur, küçük kardeşi Medine'yi iterek traktörden yere düşmesini sağladı. Bu sırada traktör devrildi.

Ankara da traktör kazası: 2 kız kardeş can verdi #1

İrem ve Şeymanur kurtarılamadı

İrem Ayşenur ile 7'nci sınıf öğrencisi Şeymanur Üzüm, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Medine Üzüm, kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

İki kardeşin kazada hayatını kaybetmesi köyü yasa boğdu. İlkay ve Uğur Üzüm çifti, evin önünde kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul etti.

"Kuzularım sesiniz kesildi, canlarım gitti"

Öğle namazı sonrası köy camisinde kız kardeşler için cenaze namazı kılındı. Üzüm çifti, cenazede güçlükle ayakta durdu. İlkay Üzüm, "Kuzularım sesiniz kesildi, canlarım gitti, iki gelinimi toprağa verdim" diyerek gözyaşı döktü. İlkay Üzüm'ü, yakınları teskin etmeye çalıştı.

Ablası İrem Ayşenur'un traktörden itmesiyle kazadan kurtulan küçük Medine ise olanlardan habersiz taziye çadırının yanında arkadaşlarıyla oyun oynadı.

Ankara da traktör kazası: 2 kız kardeş can verdi #2

"O yoldan her gün traktörle geçiyordu"

Ailenin akrabası Samet Üzüm, İrem Ayşenur'un 10 yaşından itibaren traktör kullandığını söyleyerek, "Kazanın meydana geldiği yoldan neredeyse her gün traktör ile geçiyordu. Medine, olayın tek tanığı. Medine sürekli olay anını anlatıyor. Traktör geri geri gitmeye başlayınca ablası atlamasını söylüyor. Medine korkunca ittirip düşürüyor. Sonra korkup ağlıyor" dedi.

Kardeşler gözyaşlarıyla toprağa verildi

İrem Ayşenur ve Şeymanur Üzüm kardeşlerin cenazesi, namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

#inek #kardeş
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