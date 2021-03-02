2 Mart koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 837 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 02.03.2021, 21:06
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 68 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 706’ya yükseldi.
Toplamda 33 milyon 440 bin 843 test yapıldı. Bugün yapılan 135 bin 291 testten, 11 bin 837 yeni vaka sayısı, 668 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 723 bin 316, bugün iyileşen 7 bin 892 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 586 bin 73’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 227 olduğu açıklandı.
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