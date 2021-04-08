2 metrelik yılanı eliyle yakaladı!
Site bahçesinde yakalanan 2 metrelik yılan, site sakinleri tarafından doğaya bırakıldı.
TÜRKİYE 08.04.2021, 10:23 08.04.2021, 10:26
Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde oyun oynayan çocuklar, yeşil alan içinde yılanı görünce çığlık atmaya başladı.
Çocukların çığlığını duyan site sakinlerinden Musa Doğan, 2 metrelik yılanı eliyle yakalayıp kafesin içine koydu.
Kafesle siteden tarlalık alana giden Doğan, yılanı doğaya saldı.
"İNCİTMEDEN DOĞAYA SALDIK"
Olayı anlatan Musa Doğan, "Site bahçesinde oynayan çocuklar bağırınca koştuk. Yılanı yakalayıp kafese koyduk. Öldürmeyelim dedik. Yazıktır o da bir canlı. İncitmeden doğaya saldık. Oldukça uzun bir yılandı. Zehirli olduğunu düşünüyorum." dedi.
Kaynak: DHA
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