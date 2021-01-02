2 Ocak koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 218 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 764 oldu, 11 bin 672 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 126 bin 432'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 202 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 21 bin 295’e yükseldi.
Bugün toplam 149 bin 218 test yapılırken, 11 bin 180 yeni vaka sayısı, bin 713 kişi de yeni hasta sayısı oldu. Toplam vaka sayısının 2 milyon 232 bin 35 olduğu, bugün iyileşen 11 bin 672 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 126 bin 432’ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 764 olduğu açıklandı.
KOCA: TEDBİRLERE ISRARLA UYMALIYIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Ocak koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 1.713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz.'' ifadelerini kullandı.
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