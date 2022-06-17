2 paraşütçü havada çarpışarak düştü

saat 19.00 sıralarında Kayseri'nin Talas ilçesindeki Ali Dağı yamaç paraşütü alanında meydana gelen olayda, Bayram Yıldız ve Muhammet Duyar, yamaç paraşütü ile Ali Dağı’ndan havalandı.

Villaların çatısına düştü

İki paraşütçü inişe hazırlandıkları sırada çarpışarak, villaların çatısına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İki paraşütçü hastaneye kaldırıldı

Oay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki paraşütçüler Yıldız ve Duyar'ı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.