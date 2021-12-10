2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şehitlerimizin kanını yerde bırkamayan kahraman komandolarımız, teröristlerin inlerini yerle bir etmek için operasyonlara devam ediyor...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, 2 PKK'lı teröristin daha öldürüldüğünü açıkladı.

"BEDEL ÖDETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

MSB paylaşımında şehitlerin kanlarının yer kalmayacağı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Şehitlerimiz için hesap sormaya, kalleşçe saldırının bedelini ödetmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK’lı teröristi daha ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi. Bölgede operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor."