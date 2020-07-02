2 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Son 24 saatte, 1186 kişiye Kovid tanısı konuldu, 1543 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 176 bin 965 oldu. Bakan Koca, yeni vaka olmayan iki ili ve en çok vaka olan 5 ili açıkladı.
TÜRKİYE 02.07.2020, 19:56 02.07.2020, 20:10
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Temmuz koronaviürs tablosuna ilişkin, ''Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı. '' ifadelerini kullandı.
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