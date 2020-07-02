2 Temmuz koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Temmuz koronaviürs tablosuna ilişkin, ''Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı. '' ifadelerini kullandı.



