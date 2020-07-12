2 traktör garajdan 38 yıl sonra vinçle çıkarıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan bir vatandaş, 1982 yılında 2 traktör satın aldı.

Traktörleri Sandıklı'daki evinin garajına koyan kişi, evinin etrafına binalar yapılınca, 38 yıl boyunca trafktörleri garajdan çıkartamadı.

Garajın yanındaki binanın yıkılması üzerine, traktörlerin sahibi yıllardır garajdan hiç çıkmayan 2 traktörünü de satışa çıkardı.

Traktörler vinçle çıkartıldı

Traktörlerin 38 yıl mahsur kaldığı garajın çatısının çıkarılmasının ardından yanındaki inşaata vinç yerleştirildi.

Vinçle bulunduğu yerden çıkarılan traktörler, tamirhaneye getirildi. Burada bakım ve kontrolleri yapılan traktörlerin satışı gerçekleştirildi.

"Bu traktörler 1982 yılında satın alınmış"

Traktörleri satın alan firma servisi çalışanı İsmail Bolat, "Traktörüleri satın aldığımız müşterimiz, Afyonkarahisar'daki bayiden, 1982 yılında bu traktörleri satın almış. Binerek gelmiş, garajına koymuş. Belirli aralıklarla traktörler çalıştırılmış, kontrollerini yaptık. Motorunda, hidroliğinde, şanzımanında bir sıkıntı yok. Sıvı bakımlarını yaptık. Yağını, antifrizini kontrol ettik. Şu anda traktörlerimiz hazır, hiçbir sıkıntısı, sorunu yok" dedi.