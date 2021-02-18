2 yaşındaki abisinin altında kalan 3 aylık bebek boğularak can verdi
Adana'da 2 yaşındaki çocuk uyuduğu sırada fark etmeden yanındaki 3 aylık kardeşinin üstüne yattı. Sabah bebeğin nefes almadığını fark eden anne ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, talihsiz bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Trajik olay, merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye'deki iç savaştan kaçarak 7 yıl önce Halep'ten Türkiye'ye gelen Gasibe ailesi Adana'ya yerleşti. Anne Nura Gasibe çocukları 3 aylık Abdülselam, 2 yaşındaki Selim Gasibe ve 4 yaşındaki Ahmet Gasibe ile birlikte yattı.
YER YATAĞINDA YAN YANA UYUDULAR
Yer yatağında yan yana yattıkları için gece uyurken Selim Gasibe 3 aylık kardeşinin üzerine yattı. Anne, sabah kalktığında kardeşinin üzerinde uyuyan Selim Gasibe'yi kaldırdı. Ancak 3 aylık bebeğinin nefessiz kaldığını fark edince ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ekipler bebeği Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak bebeğin nefes alamadığı için boğularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.
GÖZALTINA ALINMADI
Polis olayla ilgili anne ve babanın ifadesini aldı. Yasa gereği kardeşinin ölümüne kazara da olsa neden olan çocuğun yaşı 12'den küçük olduğu için gözaltına alınmadı. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan bebek otopsinin ardından ailesi tarafından toprağa verildi.
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