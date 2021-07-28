2 yaşındaki çocuk düdüklü tencerede sıkıştı
Yavaş yavaş yürümeye, konuşmaya başlamış, çevresini büyük bir merakla keşfetmeye çalışıyordu. Onun bu merakı başına iş açtı. Ağrı'da bir çocuk, düdüklü tencerenin içinde sıkıştı. Ailesi çocuğu kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi.
TÜRKİYE 28.07.2021, 17:10
Kent merkezinde yaşayan ailenin erkek çocuğu, evin mutfağında düdüklü tencereyle oynamaya başladı.
Çocuk, daha sonra tencerenin içine girip oturdu.
Ancak beline kadar oturduğu tencereye sıkıştı.
Bir süre sonra ağlamaya başlayan çocuğun yanına giden anne ve babası, oğullarını tencereden çıkaramayınca 112 Acil Servis ve itafiye ekiplerinden yardım talep etti.
Kısa sürede eve gelen 112 Acil ekibi, düdüklü tencereye sıkışan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Sağlık ekibi, yaklaşık 5 dakikalık mücadelenin ardından çocuğu tencereden çıkardı.
Olayın etkisinden uzun süre kurtulamayan çocuk, ayakları uyuştuğu için bir süre ayakta durmakta güçlük çekti. Aile, çocuklarını tencereden çıkaran ekibe teşekkür etti.
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