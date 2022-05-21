2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kaldı
Arkadaşlarıyla sokakta oynadığı sırada kamyonetin çarptığı çocuk kurtarılamadı.
TÜRKİYE 21.05.2022, 15:02
Gaziantep’in Nizip ilçesinde seyir halinde olan bir nakliye kamyoneti, evinin önünde oynarken yolun karşısına geçmeye çalışan Aynur Boynuzoğlu'na (2) çarptı.
Minik Aynur aracın altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi geldi.
Hayatını kaybetti
Ağır yaralanan çocuk ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aynur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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