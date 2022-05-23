2 yaşındaki çocuk minibüsün altında kaldı
Amcasının kullandığı minibüsün çarpmasıyla hastaneye kaldırılan çocuk, yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE 23.05.2022, 18:21
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Karabayır mezrasında minibüsüyle geri manevra yapan N. Gültekin, evinin önünde oynayan yeğeni İshak Gültekin'e (2) çarptı.
Minik İshak, çarpmanın etkisiyle aracın altından çıkamadı.
Hayatını kaybetti
Ağır yaralanan Gültekin, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Çocuğun cenazesi, otopsi için hastane morguna gönderildi.
Amca gözaltında
Gözaltına alınan N. Gültekin'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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