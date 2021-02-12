2 yüzbaşı ve 1 astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 asker, son yolculuğuna uğurlandı.
TÜRKİYE 12.02.2021, 15:54
Gara bölgesinde başlatılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlanmış çıkan çatışmada Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler, Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan şehit olmuştu.
Şehitler için Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına şehitlerin yakınları, siyasiler ve silah arkadaşları katıldı.
Tören geçişi sırasında şehit Coşkun'un eşi ile şehit Güler'in eşi bordo bere giyerek eşlerine son kez el salladı.
16°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 12 Şubat 2021
|İmsak
|05:57
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:31
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|23
|48
|2. Beşiktaş
|23
|48
|3. Fenerbahçe
|23
|48
|4. Trabzonspor
|23
|42
|5. Alanyaspor
|23
|41
|6. Hatayspor
|23
|38
|7. Gaziantep FK
|23
|38
|8. Karagümrük
|23
|37
|9. Antalyaspor
|23
|31
|10. Malatyaspor
|23
|29
|11. Sivasspor
|23
|28
|12. Göztepe
|23
|26
|13. Rizespor
|23
|26
|14. Kasımpaşa
|23
|26
|15. Konyaspor
|22
|24
|16. Kayserispor
|23
|24
|17. Başakşehir
|23
|24
|18. Erzurumspor
|23
|22
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|22
|18
|21. Denizlispor
|23
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|20
|44
|2. İstanbulspor
|20
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Tuzlaspor
|20
|36
|6. Altay
|20
|35
|7. Ankara Keçiörengücü
|20
|34
|8. Altınordu
|20
|34
|9. Bursaspor
|20
|30
|10. Bandırmaspor
|20
|27
|11. Adanaspor
|20
|24
|12. Ümraniye
|20
|24
|13. Boluspor
|20
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|20
|19
|15. Balıkesirspor
|20
|19
|16. Menemen Belediyespor
|20
|19
|17. Ankaraspor
|20
|13
|18. Eskişehirspor
|20
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|22
|50
|2. M. United
|23
|45
|3. Leicester City
|23
|43
|4. Liverpool
|23
|40
|5. Chelsea
|23
|39
|6. West Ham
|23
|39
|7. Everton
|21
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Aston Villa
|21
|35
|10. Leeds United
|22
|32
|11. Arsenal
|23
|31
|12. Southampton
|22
|29
|13. Crystal Palace
|23
|29
|14. Wolverhampton
|23
|27
|15. Brighton
|23
|25
|16. Newcastle
|23
|25
|17. Burnley
|22
|23
|18. Fulham
|22
|15
|19. West Bromwich
|23
|12
|20. Sheffield United
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|20
|51
|2. Real Madrid
|22
|46
|3. Barcelona
|21
|43
|4. Sevilla
|21
|42
|5. Villarreal
|22
|36
|6. Real Sociedad
|22
|35
|7. Real Betis
|22
|30
|8. Granada
|22
|30
|9. Levante
|21
|27
|10. Celta de Vigo
|22
|26
|11. Athletic Bilbao
|21
|25
|12. Valencia
|22
|24
|13. Getafe
|22
|24
|14. Cádiz
|22
|24
|15. Osasuna
|22
|22
|16. Deportivo Alaves
|22
|22
|17. Eibar
|22
|20
|18. Real Valladolid
|22
|20
|19. Elche
|20
|18
|20. Huesca
|22
|16