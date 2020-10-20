20 Ekim Salı koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Son 24 saatlik verilere göre ağır hasta sayısı 1545 oldu, son 24 saatte 1512 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 306 bin 939'a yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN 'TEDBİRLERE UYUN' ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545’e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin." ifadelerini kullandı.