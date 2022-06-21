20 helikopter ve 14 uçakla müdahale

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saat 20.00’de Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde başlayan orman yangına karşı mücadele sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale ile devam ediyor.

Yaklaşık 250 hektarlık bir alanda devam eden orman yangınına havadan 20 helikopter ve 14 uçak, karadan ise 688’i Orman personeli olmak üzere toplam Bin 480 personel katılıyor. Rüzgarın şiddetinin dün geceye oranla düşmesi nedeniyle alevlerin ilerlemesi kısmen durdu.

Uçak ve helikopterler sık sık yoğun dumanlık alanlara sorti yaparak yangının önünü kesmeye çalışıyor. Bölgeye Aydın, İzmir, Antalya, Denizli illerinden takviye ekipler sevk edilirken, bölgeye ulaşan ekipler karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Yanan saha yoğun duman altında bulunurken, uçak ve helikopterlerin yoğun sorti yapması sonrası alevler şiddetini azalttı. Bördübet mahallesinde başlayan ve bir ucu Hisarönü körfezi, diğer ucu Değirmenyanı mahallesine kadar ulaşan yoğun duman nedeniyle görüntü mesafesi azaldı.

OGM: “20 helikopter, 14 uçak olmak üzere 34 hava aracı göreve başladı”

Orman Genel Müdürlüğü, 20 helikopter ve 14 uçak olmak üzere toplam 34 hava aracının Marmaris’te çıkan yangında günün ilk ışıklarıyla göreve başladığını bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla 20 helikopter ile 14 uçağın Marmaris’teki yangına destek vermek amaçlı göreve başladığı kaydedildi.

Paylaşımda, “Günün ilk ışıklarıyla birlikte 20 helikopter, 14 uçak olmak üzere toplam 34 hava aracımız, sabaha kadar mücadele eden kara ekiplerimize destek vermek için göreve başladı” ifadeleri kullanılırken “Son ateş sönene kadar karada ve havada inançla mücadelemizi sürdüreceğiz” mesajı verildi.

Marmaris'teki yangını söndürme çalışmalarına TOMA'lar da destek veriyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde süren orman yangınını söndürme çalışmalarında Muğla ve çevre il emniyet müdürlüklerinden 12 TOMA görevlendirildi.

Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde süren orman yangınını söndürme çalışmalarına Muğla ve çevre il emniyet müdürlükleri de destek veriyor. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 TOMA, 103 araç ve 246 personel görevlendirilirken, bölgeye Afyonkarahisar'dan 1, Denizli'den 1, İzmir'den 5, Manisa'dan 2 ve Aydın'dan 3 olmak üzere toplam 12 TOMA ve 24 personel sevk edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Marmaris'teki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangını ile yürütülen mücadele çalışmasını bölgeden takip etmeyi sürdürüyor.

Kirişci, dün saat 20.00 sıralarında başlayan yangında 15 saatin geride kaldığını, mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Karadan mücadeleye ilk saatlerde ve son 5 saatte havadan helikopter ve uçaklarla destek verildiğini aktaran Kirişci, büyük ölçüde yangınla mücadelede belirli bir noktaya gelindiğini bildirdi.

Sabah 20 helikopter ile 14 uçağın aktif olarak göreve katıldığını vurgulayan Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü, DSİ, AFAD tarafından da arazöz, dozer, iş makineleri gibi kara araçlarının koordineli bir şekilde çalışmasını sürdürdüğünü kaydetti.

Dün geceden itibaren Bakan Soylu ile çalışmaları bölgeden takip ettiklerini anımsatan Kirişci, şöyle devam etti:

"İnşallah bugünkü beklentimiz, tabii ki şu anda bir miktar rüzgar da var, rüzgarın mutlaka olumsuz bir etkisi olacak ama en azından rutubet ve hava sıcaklığı konusunda geçtiğimiz yıla göre daha pozitif, olumlu durumdayız. Temennimiz bu işin bugün neticelenmesi. Belki biraz erken olabilir, biraz ihtiyatlı olarak bunu ifade etmeliyiz ama büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz. Ama tabii bu neticede yangın ve de esintiyle bir yerden başka bir yere sıçraması, söz konusu olabilir."

Marmaris'teki yangınla mücadele ederken sabah saatlerinde de Datça'da bir yangın çıktığını ve söndürüldüğünü anlatan Kirişci, ardından Fethiye'de bir yangının başladığını, bunun da belirli ölçülerde kontrol altına alındığını ve iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Yangınla mücadeleye destek veren herkese teşekkür eden Kirişci, millet olarak birlik ve beraberliğin, dayanışma örneğinin bu tür facialarda da gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Helikopter ve uçakların geç geldiği iddiası

Bakan Kirişci, sosyal medyada yer alan "helikopter ve uçakların zamanında yangına müdahale etmediği" yönündeki iddialarla ilgili olarak da en güzel cevabı bölgedeki uçak ve helikopter seslerinin verdiğini ifade etti. Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii insanların ağzı fermuar değil ki çekesiniz, kapatasınız. İsterim ki insanlar hakikati görsünler, hakikati görmek istiyorlarsa asgariden yayınları izlesinler veya gelsinler burada birkaç saatlerini harcasınlar, hangi şartlarda bu çalışmaların yürütüldüğünü ve ne kadar başarılı bir çalışma yapıldığını da burada görmüş olsunlar."