20 Kasım koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Bugün toplam 156 bin 642 test yapılırken, 5 bin 103 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 435 bin 273 oldu. Bugün iyileşen 3 bin 19 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 367 bin 592'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 990 olduğu açıklandı.

BAKAN KOCA: GÜÇ VERİN...



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Kasım koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin'' ifadelerini kullandı.