20 Mart koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1538 oldu, 18 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 807 bin 572'ye yükseldi.
TÜRKİYE 20.03.2021, 20:28
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 95 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 864’e yükseldi.
Toplamda 36 milyon 165 bin 468 test yapıldı. Bugün yapılan 190 bin 129 testten, 21 bin 061 yeni vaka sayısı, 958 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 992 bin 694 olduğu, bugün iyileşen 18 bin 815 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 807 bin 572’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise bin 538 olduğu açıklandı.
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