20 Şubat koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 911 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 20.02.2021, 19:14
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