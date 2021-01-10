2020'de en çok bu isimler verildi

Türkiye'de geçen yıl dünyaya gelen bebekler için erkeklerde "Yusuf", kızlarda ise "Zeynep" en çok tercih edilen isimler arasında ilk sırada yer aldı.

TÜRKİYE 10.01.2021, 14:50
2020'de en çok bu isimler verildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce Türkiye'nin 2020 İsim Haritası'nın hazırlandığı açıklandı. Haritada, 2020 yılında dünyaya gelen 559 bin 753 erkek ve 531 bin 390 kız bebeğin isim haritalarına yönelik veriler paylaşıldı.

Açıklamada, ebeveynlerin erkek bebeklere geleneksel isim verme eğiliminin kız bebeklerden daha yüksek olmasının dikkat çektiği belirtilerek, erkek bebeklere isim verilmesinde aile büyüklerinin isimlerini taşıması hassasiyetinin ön plana çıktığı kaydedildi.

Kız bebeklere ise modern ve popüler isimler koyma eğiliminin daha yaygın olduğunun görüldüğü vurgulandı.

Geçen yıl en çok hangi isimler tercih edildi?

Açıklamaya göre, 2020 yılında dünyaya gelen 1 milyon 91 bin 143 bebek içerisinde erkeklerden 7 bin 540'ına Yusuf, 6 bin 236'sına Miraç, 6 bin 222'sine Eymen; kız bebeklerden de 11 bin179'una Zeynep, 7 bin 316'sına Elif, 6 bin 335'ine Defne ismi verildi.

Erkek çocuklarına Ömer Asaf, Kerem, Alparslan, Mustafa, Hamza, Ali Asaf, kız çocuklarına ise Asel, Azra, Eylül, Nehir, Eslem, Asya çoğunlukla tercih edilen isimler arasında yer aldı.

Bölgelere göre isim tercihleri değişti

Türkiye'de en fazla nüfus yoğunluğu olan Marmara Bölgesi'nde dünyaya gelen 305 bin 96 bebek içerisinde erkeklerde Ömer Asaf, Eymen, Alparslan; kız bebeklerde ise Zeynep, Defne, Asel isimleri tercih edildi.

En az bebeğin dünyaya geldiği Karadeniz Bölgesi'nde ise 78 bin 257 bebeğin içerisinde erkeklerde Alparslan, Ömer Asaf, Eymen; kız bebeklerde ise Zeynep, Defne, Asel ilk sırada yer aldı.

İç Anadolu Bölgesi'nde 157 bin 307 bebeğin içerisinde en çok erkeklere Yusuf, Ömer Asaf, Eymen; kız bebeklerde ise Zeynep, Elif, Defne isimleri verildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise 193 bin 401 bebek dünyaya gelirken, diğer bölgelerde tercih edilen Yusuf, Miraç, Elif ve Zeynep ortak isimlerin yanı sıra erkek bebeklerde Muhammed, kız bebeklerde ise Ecrin ismi en çok kullanılan isimler arasına girdi.

Ege Bölgesi'nde dünyaya gelen 112 bin 30 bebeğin içerisinde erkeklerde Eymen, Miraç, Kerem; kız bebeklerde ise İç Anadolu Bölgesi'nde olduğu gibi Zeynep, Defne, Elif isimleri yine ilk sırada yer aldı.

Akdeniz Bölgesi'nde 143 bin 877 bebeğin içerisinde erkeklerde Yusuf, Eymen, Mustafa; kız bebeklerde ise Zeynep, Asel, Elif isimleri tercih edilirken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise 100 bin 679 bebeğin içerisinde en çok kullanılan Yusuf, Miraç, Zeynep ve Elif isimlerinin yanında Miran ve Azra isimlerinin de yaygın olarak kullanıldığı belirlendi.

Üç büyük şehrin tercihleri

Başkent Ankara'da dünyaya gelen erkek bebeklerin 377'sine Ömer Asaf, 373'üne Eymen, 346'sına Göktuğ ismi verilirken, kız bebeklerin ise 683'üne Zeynep, 504'üne Defne, 413'üne Asel ismi verildi.

İstanbul'da dünyaya gelen erkek bebeklerin 1203'üne Ömer Asaf, 1043'üne Eymen, 1022'sine Yusuf; kız bebeklerin ise 1870'ine Zeynep, 1352'sine Defne, 1092'sine Elif isimlerinin verilmesi tercih edildi.

İzmir'de ise kız bebeklerde 423 ile Zeynep ismi, Ankara ve İstanbul'da olduğu gibi listenin birinci sırasında yer aldı. Zeynep'i 400 ile Defne ve 313 ile Elif isimleri izledi. Erkek bebeklerde ise 293 ile Eymen, 234 ile Ayaz ve 232 ile Miraç ilk sırada yer aldı.

Tek bir bebeğe verilen isimler

Açıklamada, 2020 yılında yalnızca tek bir bebeğe verilen isimlere de yer verildi.

Buna göre, Zeynep Göknil, Seyyah Devrim, Açela Nur, Yüsra Çiğdem, Abbas Efe, Alpargu isimleri bir bebek için tercih edildi.

#2020 #bebek #isim
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